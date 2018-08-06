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"Динамо" дізналося потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 11701 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.

Єдиний представник України, який може пробитися до раунду плей-оф київське "Динамо", у разі перемоги над "Славією" змагатиметься із переможцем пари "Стандард" (Бельгія)/"Аякс" (Нідерланди).

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Перший поєдинок кращий з пари "Динамо" – "Славія" проведе в гостях 21/22 серпня, матчі-відповіді пройдуть 28/29 серпня.
Результати інших пар:

"Бенфіка"/"Фенербахче" – "ПАОК"/"Спартак";

"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб;

"Мальме"/"Віді" – "Селтік"/"АЕК";

"Карабах"/"БАТЕ" – "ПСВ";

"Црвєна Звєзда"/"Спартак" – "Зальцбург"/Шкендіа".

Додамо, шість команд, що програють в даному раунді, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

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