"Динамо" дізналося потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У швейцарському Ньоні пройшла процедура жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів, повідомляє кореспондент УНН.
Єдиний представник України, який може пробитися до раунду плей-оф київське "Динамо", у разі перемоги над "Славією" змагатиметься із переможцем пари "Стандард" (Бельгія)/"Аякс" (Нідерланди).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рефері з АПЛ працюватиме на матчі "Славія" – "Динамо"
Перший поєдинок кращий з пари "Динамо" – "Славія" проведе в гостях 21/22 серпня, матчі-відповіді пройдуть 28/29 серпня.
Результати інших пар:
"Бенфіка"/"Фенербахче" – "ПАОК"/"Спартак";
"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб;
"Мальме"/"Віді" – "Селтік"/"АЕК";
"Карабах"/"БАТЕ" – "ПСВ";
"Црвєна Звєзда"/"Спартак" – "Зальцбург"/Шкендіа".
Додамо, шість команд, що програють в даному раунді, продовжать боротьбу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.