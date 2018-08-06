"Динамо" узнало потенциального соперника в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент УНН.
Единственный представитель Украины, который может пробиться в плей-офф киевское "Динамо", в случае победы над "Славией" сразится с победителем пары "Стандард" (Бельгия)/"Аякс" (Нидерланды).
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Первый поединок лучший из пары "Динамо" - "Славия" проведет в гостях 21/22 августа, ответные матчи пройдут 28/29 августа.
Результаты других пар:
"Бенфика"/"Фенербахче" - "ПАОК"/"Спартак";
"Янг Бойз" - "Астана"/"Динамо" Загреб;
"Мальме"/"Види" - "Селтик"/"АЭК";
"Карабах"/"БАТЭ" - "ПСВ";
"Црвена Звезда"/"Спартак" - "Зальцбург"/Шкендиа".
Добавим, шесть команд, которые проигрывают в данном раунде, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.