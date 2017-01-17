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Динамівця В.Циганкова визнано найкращим футболістом України в категорії U-19

Динамівця В.Циганкова визнано найкращим футболістом України в категорії U-19

Київ • УНН

 • 7938 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. За підсумками 2016 року кращим футболістом України у віковій категорії U-19 став представник київського "Динамо" півзахисник Віктор Циганков, інформує УНН з посиланням на сайт "Золотий талант".

У фінальному раунді голосування, куди потрапили лише обрані (їх визначали в щомісячних опитуваннях), 19-річний півзахисник національної збірної України набрав 441 бал. Його назвали у своїх трійках респонденти проекту "Золотий Талант" - тренери, експерти, журналісти - в 166 випадках з 177. Із 177 голосів 125 раз футболіста було обрано під першим номером.

Варто відзначити, що усього В.Циганков отримав 83,05 відсотки можливих голосів. За чотирирічну історію проекту "Золотий Талант" це другий показник для фіналістів. Більше було тільки у Валерія Лучкевича з "Дніпра" в 2014-му (88,79). У 2016-му Віктор Коваленко з "Шахтаря" отримав 80,34, в 2013-м Едуард Соболь з "Шахтаря" - 59,67.

Додамо також, до п'ятірки кращих гравців за підсумками голосування також увійшов Андрій Лунін, Денис Баланюк, Василь Кравець та Юрій Вакулко.

Як повідомляв УНН, "Динамо" вирушило на перший міжсезонний збір в Іспанію.

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