Динамовец В.Цыганков признан лучшим футболистом Украины в категории U-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 стал представитель киевского "Динамо" полузащитник Виктор Цыганков, передает УНН со ссылкой на сайт "Золотой талант".
В финальном раунде голосования, куда попали только избранные (их определяли в ежемесячных опросах), 19-летний полузащитник сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта "Золотой Талант" - тренеры, эксперты, журналисты - в 166 случаях из 177. Из 177 голосов 125 раз футболист был выбран под первым номером.
Стоит отметить, что всего В.Цыганков получил 83,05% возможных голосов. За четырехлетнюю историю проекта "Золотой Талант" это второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из "Днепра" в 2014-м (88,79). В 2016-м Виктор Коваленко из "Шахтера" получил 80,34, в 2013-м Эдуард Соболь из "Шахтера" - 59,67.
Добавим также, в пятерку лучших игроков по итогам голосования вошли Андрей Лунин, Денис Баланюк, Василий Кравец и Юрий Вакулко.
Как сообщал УНН, "Динамо" отправилось на первый межсезонный сбор в Испанию.