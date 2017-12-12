Димінського можуть оголосити у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бізнесмена Петра Димінського, підозрюваного у смертельній ДТП на Львівщині, можуть оголосити у міжнародний розшук по лінії Інтерполу, якщо він не з’явиться до слідчих. Про це розповів у коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
“Він (Димінський- ред.) викликався до слідчих на 11 грудня. Ця особа не з’явилася. Відповідно, наразі тривають заходи встановлення його місцеперебування. Оскільки йдеться про скоєння доволі тяжкого злочину, якщо ця особа не з’явиться до слідчих, слідчий може прийняти рішення про оголошення її (підозрюваної особи — ред.) у міжнародний розшук по лінії Інтерполу”, — сказав речник Нацполіції.
Він уточнив, що слідчий невдовзі визначить дату наступного допиту цього підозрюваного.
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Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру за вчинення смертельної ДТП на Львівщині бізнесмену Петру Димінському.
У поліції зазначили, що слідчі після призначення низки необхідних процесуальних дій встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм Mercedes. Натомість, додали у відомстві, слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем Mercedes керувала інша особа.
Як повідомляв народний депутат Антон Геращенко, львівський бізнесмен Петро Димінський, автомобіль якого став учасником смертельного ДТП на Львівщині, вже понад два місяці переховується за кордоном.
ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району.
Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.