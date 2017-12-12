Димінського можуть оголосити у міжнародний розшук

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бізнесмена Петра Димінського, підозрюваного у смертельній ДТП на Львівщині, можуть оголосити у міжнародний розшук по лінії Інтерполу, якщо він не з’явиться до слідчих. Про це розповів у коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.