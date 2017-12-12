Дыминского могут объявить в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в смертельном ДТП во Львовской области, могут объявить в международный розыск по линии Интерпола, если он не явится к следователям. Об этом рассказал в комментарии УНН спикер пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"Он (Диминський- ред.) вызывался к следователям на 11 декабря. Этот человек не появился. Соответственно, пока продолжаются мероприятия установления его местонахождения. Поскольку речь идет о совершении довольно тяжкого преступления, если это лицо не появится к следователям, следователь может принять решение об объявлении его (подозреваемого лица - ред.) в международный розыск по линии Интерпола", - сказал представитель Нацполиции.
Он уточнил, что следователь вскоре определит дату следующего допроса этого подозреваемого.
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Напомним, правоохранители сообщили о подозрении за совершение смертельного ДТП во Львовской области бизнесмену Петру Дыминскому.
В полиции отметили, что следователи после назначения ряда необходимых процессуальных действий установили отсутствие факта управления автомобилем тем человеком, который сначала назвался водителем Mercedes. Зато добавили в ведомстве, следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем Mercedes руководил другой человек.
Как сообщал народный депутат Антон Геращенко, львовский бизнесмен Петр Дыминский, автомобиль которого стал участником смертельного ДТП во Львовской области, уже более двух месяцев скрывается за границей.
ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района.
Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.