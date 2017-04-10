Ділянка автотраси Львів-Тернопіль має бути відремонтована до кінця року – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ділянка автотраси Н-02 Львів-Тернопіль має бути відремонтована до кінця року. Про це сказав сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян, інспектуючи дорожні роботи автотраси у селі Куровичі на Львівщині, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
“Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який ми сподіваємося, з’єднає Балтику з Чорним морем, Гданськ з Одесою, проходячи через Львів. Зараз відбувається ремонт ділянки дороги, в цьому році ми повинні його закінчити з відповідним облаштуванням”, — сказав він.
Далі, за його словами, Україна співпрацюватиме з Єврокомісією, урядом Республіки Польща для того, щоб отримати додаткове фінансування, і зрештою мати повноцінний автобан європейського зразка.
Як повідомляв УНН, Мінфін із НБУ відпрацьовують механізм виділення 15 млрд грн на ремонт доріг.