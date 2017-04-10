Ділянка автотраси Львів-Тернопіль має бути відремонтована до кінця року – В.Омелян

“Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який ми сподіваємося, з’єднає Балтику з Чорним морем, Гданськ з Одесою, проходячи через Львів. Зараз відбувається ремонт ділянки дороги, в цьому році ми повинні його закінчити з відповідним облаштуванням”, — сказав він.

Далі, за його словами, Україна співпрацюватиме з Єврокомісією, урядом Республіки Польща для того, щоб отримати додаткове фінансування, і зрештою мати повноцінний автобан європейського зразка.

Як повідомляв УНН, Мінфін із НБУ відпрацьовують механізм виділення 15 млрд грн на ремонт доріг.