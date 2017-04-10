Участок автотрассы Львов-Тернополь должен быть отремонтирован до конца года - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Участок автотрассы Н-02 Львов-Тернополь должен быть отремонтирован до конца года. Об этом сказал сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян, инспектируя дорожные работы автотрассы в селе Куровичи во Львовской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Мы на одном из важных транспортных коридоров Украины, мы надеемся, соединит Балтику с Черным морем, Гданьск с Одессой, проходя через Львов. Сейчас происходит ремонт участка дороги, в этом году мы должны его закончить с соответствующим обустройством ", - сказал он.
Далее, по его словам, Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией, правительством Республики Польша для того, чтобы получить дополнительное финансирование, и в конце концов иметь полноценный автобан европейского образца.
Как сообщал УНН, Минфин с НБУ отрабатывают механизм выделения 15 млрд грн на ремонт дорог .