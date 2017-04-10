Участок автотрассы Львов-Тернополь должен быть отремонтирован до конца года - В.Омелян

"Мы на одном из важных транспортных коридоров Украины, мы надеемся, соединит Балтику с Черным морем, Гданьск с Одессой, проходя через Львов. Сейчас происходит ремонт участка дороги, в этом году мы должны его закончить с соответствующим обустройством ", - сказал он.

Далее, по его словам, Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией, правительством Республики Польша для того, чтобы получить дополнительное финансирование, и в конце концов иметь полноценный автобан европейского образца.

Как сообщал УНН, Минфин с НБУ отрабатывают механизм выделения 15 млрд грн на ремонт дорог .