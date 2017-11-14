Діаспора закликала Канаду долучитися до миротворчої місії ООН на Донбасі

“Канаді варто скористатися власним досвідом і оголосити міжнародній спільноті про готовність у найближчому майбутньому очолити миротворчу місію в Україні. Оттаві слід швидко визначити потреби, масштаб та необхідні ресурси для повноформатної та ефективної миротворчої місії на сході України”, — наголосив Грод.

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За його словами, суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді “розпочати робити це негайно”.

“Канада і її західні союзники повинні зміцнити Україну, посиливши її військову підтримку і тиск на Росію, розширивши санкції до того часу, поки Кремль не погодиться на українську пропозицію щодо миротворців...Разом з подальшим списком санкцій, тиском на російську економіку, це дозволить примусити Росію погодитися на мирний план. Якщо ціна війни буде для Росії вище ціну миру — в Україні буде мир,” — йдеться в статті.