Диаспора призвала Канаду присоединиться к миротворческой миссии ООН в Донбассе

"Канаде стоит воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Оттаве следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины", - подчеркнул Грод.

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По его словам, существенное присутствие канадских военнослужащих в Украине позволяет Канаде "начать делать это немедленно".

"Канада и ее западные союзники должны укрепить Украину, усилив ее военную поддержку и давление на Россию, расширив санкции до тех пор, пока Кремль не согласится на украинское предложение о миротворцах... Вместе с последующим списком санкций, давлением на российскую экономику, это позволит заставить Россию согласиться на мирный план. Если цена войны будет для России выше цены мира - в Украине будет мир", - говорится в статье.