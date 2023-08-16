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“Діамантовий прокурор”, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші, постане перед судом — ДБР

“Діамантовий прокурор”, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші, постане перед судом — ДБР

Київ • УНН

 • 2028462 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. “Діамантовий прокурор”, який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші, постане перед судом. Про передачу справи до суду повідомили у Державному Бюро Розслідувань, пише УНН.

Деталі

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Нагадаємо

У 2015 році Володимир Шапакін, був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та його спільника порушили кримінальне провадження та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Під час обшуків у прокурора вилучили великі суми грошей у різних валютах, а у його “колеги” знайшли навіть 102 діаманти.

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Після передачі справи до суду, колишній прокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему.

На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.
Втім, у прокурора ця оборудка не вдалась. ДБР розкрили його злочинні наміри та оголосили йому про нову підозру.

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