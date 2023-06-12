"Діамантовий прокурор" отримав нову підозру за спробу обманом повернути вилучені в нього гроші

Деталі

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США", - ідеться у повідомленні.

У 2015 році його було викрито на хабарах в особливо великих розмірів. Проти нього та ще одного спільника було порушено кримінальне провадження і повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Під час обшуків у прокурора було вилучено значну суму грошей у різних валютах, а у його "колеги" виявили навіть 102 діаманти. Наразі ця справа перебуває на розгляді суду.

Проте колишній прокурор вирішив незаконно повернути собі гроші і для цього, за даними ДБР, розробив цілу злочинну схему. На той час діючий прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому фальшивий документ про те, що він нібито позичив у підприємця 350 тисяч доларів. Причому цей договір позики був оформлений з датою заднім числом. На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення йому належних валютних цінностей, які були конфісковані під час обшуків, вказали у бюро.

Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші, але з початком повномасштабного вторгнення колишній прокурор вирішив спробувати знову.

Як повідомляється, він намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні в своїх корисливих цілях. Цього разу, у липні 2022 року, зловмисник звернувся вже до суду з тими самими підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду.

При отриманні ДБР повідомлення суду про таке звернення, як повідомляється, була проведена експертиза документів, і було встановлено, що на момент створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року, і розписки (додатку до договору позики), дати, зазначені в цих документах, не співпадають.

Таким чином, колишньому першому заступнику начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимиру Шапакіну пред'являється підозра у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України) та поданні завідомо підроблених доказів з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384 КК України).

За статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Доповнення

Раніше повідомлялось, що після розгляду справи Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід для "діамантових прокурорів" у вигляді тримання під вартою з заставою в 3,2 млн грн. Обидва підозрюваних внесли заставу і вийшли із СІЗО.