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"Бриллиантовый прокурор" получил новое подозрение за попытку обманом вернуть изъятые у него деньги

Киев • УНН

 • 1048247 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. ГБР сообщило о новом подозрении "бриллиантовому прокурору" Владимиру Шапакину, который пытался мошенническим путем вернуть конфискованные у него деньги, передает УНН со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

"Бриллиантовый прокурор" получил новое подозрение за попытку обманом вернуть изъятые у него деньги

Детали

"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, который пытался обманом вернуть изъятые у него в ходе обыска более 350 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

В 2015 году он был разоблачен на взятках в особо крупных размерах. Против него и еще одного сообщника было возбуждено уголовное производство и сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Во время обысков у прокурора была изъята значительная сумма денег в разных валютах, а у его "коллеги" обнаружили даже 102 бриллианта. Сейчас это дело находится на рассмотрении суда.

Однако бывший прокурор решил незаконно вернуть себе деньги и для этого, по данным ГБР, разработал целую преступную схему. На то время действующий прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему фальшивый документ о том, что он якобы одолжил у предпринимателя 350 тысяч долларов. Причем этот договор займа был оформлен с датой задним числом. На основании поддельного документа правоохранитель подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о возвращении ему принадлежащих валютных ценностей, которые были конфискованы во время обысков, указали в бюро.

После отказа прокуратуры в 2015 году он приостановил свои попытки вернуть деньги, но с началом полномасштабного вторжения бывший прокурор решил попробовать снова.

Как сообщается, он пытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине в своих корыстных целях. На этот раз, в июле 2022 года, злоумышленник обратился уже в суд с теми же поддельными документами. Суд оставил это заявление без рассмотрения.

При получении ГБР уведомления суда о таком обращении, как сообщается, была проведена экспертиза документов, и было установлено, что на момент создания договора займа, датированного 15 мая 2015 года, и расписки (приложения к договору займа), даты, указанные в этих документах, не совпадают.

Таким образом, бывшему первому заместителю начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимиру Шапакину предъявляется подозрение в использовании заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины) и представлении заведомо поддельных доказательств из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

По статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Дополнение

Ранее сообщалось, что после рассмотрения дела Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для "бриллиантовых прокуроров" в виде содержания под стражей с залогом в 3,2 млн грн. Оба подозреваемых внесли залог и вышли из СИЗО.

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