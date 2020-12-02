Діамантова контрабанда: у "Борисполі" затримали партію коштовностей на близько 17 млн гривень

"Служба безпеки України виявила партію діамантів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому з однієї країн Близького Сходу.

"Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грамів в особистих речах жінок. Орієнтовна вартість коштовностей у майже 17 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі складається протокол про порушення митних правил, діаманти вилучено правоохоронцями.

Нагадаємо, з Індії до України хотіли незаконно переправити понад 90 каратів чорних діамантів.