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Діамантова контрабанда: у "Борисполі" затримали партію коштовностей на близько 17 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" виявили партію діамантів вартістю близько 17 млн гривень, яку незаконно намагалися провезти в Україну із однієї з країн Близького Сходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України виявила партію діамантів у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому з однієї країн Близького Сходу.

"Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грамів в особистих речах жінок. Орієнтовна вартість коштовностей у майже 17 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі складається протокол про порушення митних правил, діаманти вилучено правоохоронцями.

Нагадаємо, з Індії до України хотіли незаконно переправити понад 90 каратів чорних діамантів.

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