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Бриллиантовая контрабанда: в "Борисполе" задержали партию драгоценностей на около 17 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 17 млн гривен, которую незаконно пытались провезти в Украину из одной из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов в Международном аэропорту "Борисполь", которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой с одной из стран Ближнего Востока.

"Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

Напомним, из Индии в Украину хотели незаконно переправить более 90 карат черных бриллиантов.

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