Бриллиантовая контрабанда: в "Борисполе" задержали партию драгоценностей на около 17 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Международном аэропорту "Борисполь" обнаружили партию бриллиантов стоимостью около 17 млн гривен, которую незаконно пытались провезти в Украину из одной из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины обнаружила партию бриллиантов в Международном аэропорту "Борисполь", которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, которые возвращались домой с одной из стран Ближнего Востока.
"Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 млн гривен", - говорится в сообщении.
Так, в настоящее время составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.
Напомним, из Индии в Украину хотели незаконно переправить более 90 карат черных бриллиантов.