ДФС вивела з "тіні" майже 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завдяки моніторингу ризикових транзакцій під час кампанії декларування поточних податкових зобов’язань з ПДВ за 10 місяців поточного року спеціалісти Офісу великих платників податків виявили сумнівні операції на суму майже в 6 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДФС, передає УНН.
Як додали у ДФС, переважно це безтоварні оборудки, що генеруються підприємствами — так званими “зустрічними транзитами”, які займаються підміною товарних позицій.
“Усі ці оборудки відбуваються лише на папері і не мають відношення до реального руху товарів чи послуг. Через мережу транзитних підприємств вони спрямовуються до платників реального сектору економіки з метою мінімізації бюджетних платежів”, — пояснили податківці.
Наголошується, що завдяки зупинці формування кредиту на оборотну суму в 6 млрд грн, спеціалістам Офісу вдалось врятувати державний бюджет від втрати майже 1,2 млрд грн ПДВ (за рахунок не включення подібних операцій до податкової звітності з ПДВ).
Нагадаємо, на думку економічних експертів, найбільш розповсюджені схеми корупції засновані на поверненні податку на додану вартість.