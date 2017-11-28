ДФС вивела з "тіні" майже 6 млрд грн

Як додали у ДФС, переважно це безтоварні оборудки, що генеруються підприємствами — так званими “зустрічними транзитами”, які займаються підміною товарних позицій.

“Усі ці оборудки відбуваються лише на папері і не мають відношення до реального руху товарів чи послуг. Через мережу транзитних підприємств вони спрямовуються до платників реального сектору економіки з метою мінімізації бюджетних платежів”, — пояснили податківці.

Наголошується, що завдяки зупинці формування кредиту на оборотну суму в 6 млрд грн, спеціалістам Офісу вдалось врятувати державний бюджет від втрати майже 1,2 млрд грн ПДВ (за рахунок не включення подібних операцій до податкової звітності з ПДВ).

Нагадаємо, на думку економічних експертів, найбільш розповсюджені схеми корупції засновані на поверненні податку на додану вартість.