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11:17 • 16769 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 10125 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 27562 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41218 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105423 просмотра

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ГФС вывела из "тени" почти 6 млрд грн

ГФС вывела из "тени" почти 6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15109 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС за 10 месяцев текущего года специалисты Офиса крупных налогоплательщиков обнаружили сомнительные операции на сумму почти в 6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает УНН.

Как добавили в ГФС, в основном это бестоварные сделки, генерируемых предприятиями - так называемыми "встречными транзитами", которые занимаются подменой товарных позиций.

"Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей", - пояснили налоговики.

Отмечается, что благодаря остановке формирования кредита на оборотную сумму в 6 млрд грн, специалистам Офиса удалось спасти государственный бюджет от потери почти 1,2 млрд грн НДС (за счет невключения подобных операций в налоговой отчетности по НДС).

Напомним, по мнению экономических экспертов, наиболее распространенные схемы коррупции основаны на возврате налога на добавленную стоимость.

Украинские Национальные Новости

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