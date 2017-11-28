ГФС вывела из "тени" почти 6 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Благодаря мониторингу рисковых транзакций во время кампании декларирования текущих налоговых обязательств по НДС за 10 месяцев текущего года специалисты Офиса крупных налогоплательщиков обнаружили сомнительные операции на сумму почти в 6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает УНН.
Как добавили в ГФС, в основном это бестоварные сделки, генерируемых предприятиями - так называемыми "встречными транзитами", которые занимаются подменой товарных позиций.
"Все эти сделки происходят только на бумаге и не имеют отношения к реальному движению товаров или услуг. Через сеть транзитных предприятий они направляются к плательщикам реального сектора экономики с целью минимизации бюджетных платежей", - пояснили налоговики.
Отмечается, что благодаря остановке формирования кредита на оборотную сумму в 6 млрд грн, специалистам Офиса удалось спасти государственный бюджет от потери почти 1,2 млрд грн НДС (за счет невключения подобных операций в налоговой отчетности по НДС).
Напомним, по мнению экономических экспертов, наиболее распространенные схемы коррупции основаны на возврате налога на добавленную стоимость.