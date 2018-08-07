ДФС оскаржила скасування 7 млрд грн штрафу Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. ДФС подала апеляційну скаргу на рішення суду, яке скасовує постанову Енергетичної митниці про нарахування голові “Нафтогазу” Андрію Коболєву штрафу у розмірі 7,027 млрд грн через порушення митних правил. Про це УНН повідомили у ДФС у відповідь на запит.
“Енергетичною митницею ДФС, в строки встановлені Кодексом адміністративного судочинства, подано апеляційну скаргу на зазначене рішення суду”, — розповіли у ДФС.
Раніше повідомлялось, що 23 липня 2018 року Подільський районний суд м. Києва розглянув справу за позовом Андрія Коболєва до Енергетичної митниці ДФС про визнання протиправною та скасування постанови у справі про порушення митних правил (стосовно нарахування штрафної санкції у розмірі 7 млрд грн) та прийняв рішення, яким частково задовольнив позов.
Проте, відповідно до адміністративного кодексу, рішення суду не набирає законної сили, якщо подана апеляційна скарга.
Як повідомляв УНН, ДФС наклала на голову “Нафтогазу” Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який “Газпром” постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
ДФС завершила перевірку правомірності штрафних санкцій, застосованих щодо Коболєва. Проте опублікування результатів перевірки відтермінували. Як наголосили у ДФС, остаточні висновки щодо правомірності штрафних санкцій можна буде робити після набрання судовими рішеннями законної сили.