ГФС обжаловала отмену 7 млрд грн штрафа Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. ГФС подала апелляционную жалобу на решение суда, которое отменяет постановление Энергетической таможни о начислении главе “Нафтогаза” Андрею Коболеву штрафа в размере 7,027 млрд грн за нарушение таможенных правил. Об этом УНН сообщили в ГФС в ответ на запрос.
“Энергетической таможней ГФС, в сроки установленные Кодексом административного судопроизводства, подана апелляционная жалоба на указанное решение суда”, — рассказали в ГФС.
Ранее сообщалось, что 23 июля 2018 года Подольский районный суд г. Киева рассмотрел дело по иску Андрея Коболева к Энергетической таможне ГФС о признании противоправным и отмене постановления по делу о нарушении таможенных правил (по начислению штрафной санкции в размере 7 млрд грн) и принял решение, которым частично удовлетворил иск.
Однако, согласно административному кодексу, решение суда не вступает в законную силу, если подана апелляционная жалоба.
Как сообщал УНН, ГФС наложила на главу “Нафтогаза” Андрея Коболева два административных штрафа на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который “Газпром” поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
ГФС завершила проверку правомерности штрафных санкций, примененных к Коболевк. Однако опубликование результатов проверки отложили. Как отметили в ГФС, окончательные выводы о правомерности штрафных санкций можно будет делать после вступления судебных решений в законную силу.