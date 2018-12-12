ДФС без дозвільних документів допустила компанію до встановлення сканерів

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Запуск комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів, які мали стати на заваді контрабандного трафіку через український кордон, може бути відкладено на невизначений термін. Причина – технологічні та правові порушення з боку замовника послуги – ДФС та її виконавця – китайської компанії NUCTECH COMPANY LIMITED. Про це з посиланням на 5 канал пише Zik, передає УНН.