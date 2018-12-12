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ДФС без дозвільних документів допустила компанію до встановлення сканерів

Київ • УНН

 • 8109 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Запуск комплексних скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів, які мали стати на заваді контрабандного трафіку через український кордон, може бути відкладено на невизначений термін. Причина – технологічні та правові порушення з боку замовника послуги – ДФС та її виконавця – китайської компанії NUCTECH COMPANY LIMITED. Про це з посиланням на 5 канал  пише Zik, передає УНН. 

ДФС без дозвільних документів допустила компанію до встановлення сканерів

Зокрема, стало відомо, що ДФС не надала виконавцям робіт необхідних документів по більшості об’єктів, без яких не можуть розпочатись жодні будівельні роботи на території митних пунктів. Як наслідок, один з підрядників – компанія Arempa International Ltd FZC з ОАЕ, відмовився від реалізації проекту з порушенням норм, а підрядник з Китаю, що погодився, виконує його без дозволів на будівельні роботи, без проекту, експертизи, що є кримінальним порушенням, – йдеться у сюжеті.

Для того, щоб приховати відсутність дозвільних документів, китайська компанія NUCTECH COMPANY LIMITED замість дозволу на проведення будівельних робіт, отримала від ДФС дозвіл на "зміну благоустрою та виконання необхідних упоряджувальних робіт на об’єкті", що не відповідає дійсності, та не є достатньою підставою для проведення будівельних робіт на режимних об’єктах митного контролю.

У результаті, не зважаючи на незаконне ведення будівельних робіт, китайська компанія все одно не встигне в зазначені терміни. Також не зможе встановити обладнання, побудувати ангари і виконати всі роботи "під ключ" до 14 грудня 2018 року, як цього вимагає договір з ДФС. Як наслідок, вона не зможе і своєчасно ввести об’єкт в експлуатацію.

Такі порушення збоку китайського підрядника вже позначилися на якості виконання і призвели до серйозних технологічних відхилень будівлі. Зокрема, стало відомо, що порушені вимоги безпечної експлуатації скануючих систем, що загрожує можливим підвищенням радіаційного фону у місцевості використання. А саме йдеться про конструкції ангарів, які мають бути виконані з монолітно-бетонних стін, а по факту будуються з блоків. В результаті, через наявність стиків у блочній конструкції, буде не можливо досягти радіаційної безпеки.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба (ДФС) закупила 10 скануючих систем стаціонарного типу для 10 пунктів пропуску на державних кордонах для запобігання проникнення контрабандних вантажів на територію України. Загальна вартість закупівель стаціонарних скануючих систем становить близько 1,3 млрд грн. У тендері через систему Рrozorro перемогли Arempa International Ltd FZC із ОАЕ і NUCTECH COMPANY LIMITED із КНР. 

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