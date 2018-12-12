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ДФС без разрешительных документов допустила компанию к установлению сканеров

Киев • УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Запуск комплексных сканирующих систем стационарного типа для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, которые должны помешать контрабандному трафику через украинскую границу, может быть отложен на неопределенный срок. Причина – технологические и правовые нарушения со стороны заказчика услуги – ГФС и ее исполнителя – китайской компании NUCTECH COMPANY LIMITED. Об этом со ссылкой на 5 канал пишет Zik , передает УНН.

ДФС без разрешительных документов допустила компанию к установлению сканеров

В частности, стало известно, что ГФС не предоставила исполнителям работ необходимых документов по большинству объектов, без которых не могут начаться такие строительные работы на территории таможенных пунктов. Как следствие, один из подрядчиков – компания Arempa International Ltd FZC из ОАЭ, отказался от реализации проекта с нарушением норм, а подрядчик из Китая согласился выполняет его без разрешений на строительные работы, без проекта, экспертизы, что является уголовным нарушением, – говорится в сюжете.

Для того, чтобы скрыть отсутствие разрешительных документов, китайская компания NUCTECH COMPANY LIMITED вместо разрешения на проведение строительных работ, получила от ГФС разрешение на "изменение благоустройства и выполнения необходимых работ на объекте", что не является достаточным основанием для проведения строительных работ на режимных объектах таможенного контроля.

В результате, несмотря на незаконное ведение строительных работ, китайская компания все равно не успеет в срок. В частности, не сможет установить оборудование, построить ангары и выполнить все работы "под ключ" до 14 декабря 2018 года, как того требует договор с ГФС. Как следствие, она не сможет и своевременно ввести объект в эксплуатацию.

Такие нарушения со стороны китайского подрядчика уже сказались на качестве исполнения и привели к серьезным технологическим отклонениям здания. В частности, стало известно, что нарушение требования безопасной эксплуатации сканирующих систем, грозит возможным повышением радиационного фона в местности. А именно речь идет о конструкции ангаров, которые должны быть выполнены из монолитно-бетонных стен, а по факту строятся из блоков. В результате, из-за наличия стыков в блочной конструкции будет невозможно достичь радиационной безопасности.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) закупила 10 сканирующих систем стационарного типа для 10 пунктов пропуска на государственных границах для предотвращения проникновения контрабандных грузов на территорию Украины. Общая стоимость закупок стационарных сканирующих систем составляет около 1,3 млрд грн. В тендере через систему Рrozorro победили Arempa International Ltd FZC с ОАЭ и NUCTECH COMPANY LIMITED с КНР. 

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