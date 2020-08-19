Деяким українцям можуть припинити виплати субсидій - радник міністра

“Іде питання того, що будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Мова йде про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно”, — розповів чиновник.

З його слів, у разі, якщо людина не мала право на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути.

Утім, тут є виключення, каже представник Мінсоцполітики.

“Для того, щоб призначити субсидію, людина подати заяву і декларацію про свої доходи... Якщо помилився працівник соцзахисту, то з людини нічого не заберуть, бо помилилася не вона... Якщо людина подає декларацію і забула про доходи — це вже не зовсім правомірна дія”, — додав він.

Радник міністра зазначив також, що в цьому контексті наразі відомство проводить додаткові перевірки.

Як повідомляв УНН, за даними Мінсоцполітики, під час карантину було спрощено призначення допомог і переоформлення субсидій. Понад 3 млн сімей автоматично перепризначили субсидії.



