Некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий - советник министра
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Определенной категории украинцев могут прекратить выплаты субсидий. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбор, передает УНН.
"Идет вопрос того, что будут приостановлены выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои определенные доходы или имущество для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно", - рассказал чиновник.
По его словам, в случае, если человек не имел право на субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть.
Впрочем, здесь есть исключения, говорит представитель Минсоцполитики.
"Для того, чтобы назначить субсидию, человек должен подать заявление и декларацию о своих доходах... Если ошибся работник соцзащиты, у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он... Если человек подает декларацию и забыл о доходах - это уже не совсем правомерное действие", - добавил он.
Советник министра отметил также, что в этом контексте на данный момент ведомство проводит дополнительные проверки.
Как сообщал УНН, по данным Минсоцполитики, во время карантина было упрощено назначение пособий и переоформление субсидий. Более 3 млн семей автоматически переназначили субсидии.