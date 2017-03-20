Деяким місцевим керівникам не вистачає державницької позиції щодо блокади - П.Порошенко

"У контексті блокади маю серйозні претензії і до вас, шановні голови обласних державних адміністрацій, тих областей, де місцеві ради перевищили свої повноваження і ухвалили рішення, які виходять далеко за межі їхньої, обласних рад, відповідальності і розхитують ситуацію в країні. Вони зараз будуть наповнювати золотовалютні резерви, обласні ради? Вони будуть компенсувати втрати державного бюджету, вони будуть компенсувати втрату робочих місць, вони будуть нести відповідальність за повернення цих територій під українську юрисдикцію? Ні. Вони зараз сховалися. Так само, як і тоді сховалися дехто з вас, замість того щоб чести атакуючу публічну позицію. У вас безліч аргументів для того, щоб переконати депутатів і суспільство", - сказав П.Порошенко.

Він додав, що "це означає, або ви не вели роз’яснювальної роботи і десь відсиділися, чи в окопі, чи взагалі за пічкою, або пояснювали так, що вас взагалі ніхто не зрозумів".

За словами П.Порошенка, влада повинна займати політично наступальну позицію. Так само, як і деякі голови обласних державних адміністрацій змогли переконливо продемонструвати державну позицію обласним радам.

Нагадаємо, Президент назвав блокаду Донбасу спецоперацією з виштовхування території в Росію.