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Некоторым местным руководителям не хватает государственнической позиции относительно блокады - П.Порошенко

Некоторым местным руководителям не хватает государственнической позиции относительно блокады - П.Порошенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко упрекнул некоторых руководителей местной власти в отсутствии государственнической позиции в вопросе блокады оккупированных территорий. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития, передает корреспондент УНН.

"В контексте блокады имею серьезные претензии и к вам, уважаемые главы областных государственных администраций тех областей, где местные советы превысили свои полномочия и приняли решения, которые выходят за рамки их, областных советов, ответственности и расшатывают ситуацию в стране. Они сейчас будут наполнять золотовалютные резервы, областные советы? Они будут компенсировать потери государственного бюджета, они будут компенсировать потерю рабочих мест, они будут нести ответственность за возвращение этих территорий под украинскую юрисдикцию? Нет. Они сейчас спрятались. Так же, как и тогда спрятались некоторые из вас, вместо того чтобы вести атакующую публичную позицию. У вас множество аргументов для того, чтобы убедить депутатов и общество", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что "это означает, или вы не вели разъяснительной работы и где-то отсиделись, или в окопе, или вообще за печкой, или объясняли так, что вас вообще никто не понял".

По словам П.Порошенко, власть должна занимать политически наступательную позицию. Так же, как и некоторые главы областных государственных администраций смогли убедительно продемонстрировать государственную позицию областным советам.

Напомним, Президент назвал блокаду Донбасса спецоперацией по выталкиванию территории в Россию.

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