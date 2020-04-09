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Деякі з українських політв'язнів в РФ перебувають у критичному стані – Денісова

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Здоров’я та психологічний стан українських політв’язнів у Россії та на території окупованого Криму суттєво погіршилося. Деякі з них перебувають у критичному стані. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Здоров’я та психологічний стан громадян України, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, суттєво погіршилося. Деякі з них перебувають у критичному стані”, — написала Денісов.

З її слів, у Володимира Дудки не проходять висипи на тілі, адже його не оглянуто медиками, не взято відповідні аналізи та не надано адекватного лікування. Крім того, він скаржиться на підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту або гіпертонічного кризу.

Володимира Якименка з температурою 39 та сухим кашлем у середу помістили у ШІЗО.

Рустема Сейтмеметова помістили до камери з непридатними умовами для перебування. Йому доводиться спати без постільної білизни на металевому ліжку. Через це у Рустема загострились проблеми з серцем та диханням, а також з’явився нестерпний біль у спині.

Аналогічні умови тримання у незаконно засуджених Різи та Енвера Омерових та Рустема Ісмаїлова. Зокрема, Енвер Омеров потребує хірургічного втручання.

Попри постійні звернення до адміністрації пенітенціарних установ, жодному з українських політв’язнів не надається належна медична допомога в умовах місць несвободи.

“На тлі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 такі умови тримання та відмова у наданні належного медичного лікування громадянам України порушує норми Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, розцінюю як катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження”, — наголосила омбудсмен.

Вона звернулас до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою надати належні умови утримання і необхідну медичну допомогу, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25 березня 2020 року.

Крім того, Денісова звернулась до міжнародної спільноти максимально посилити тиск на РФ, щоб припинити знущання з полонених громадян України та чимшвидше їх звільнити.

Як повідомляв УНН, напередодні в Офісі Президента повідомили, що під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати — не пізніше Пасхи.

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