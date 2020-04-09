Некоторые из украинских политзаключенных в РФ находятся в критическом состоянии - Денисова

“Здоровье и психологическое состояние граждан Украины, которых незаконно удерживают в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма, существенно ухудшилось. Некоторые из них находятся в критическом состоянии”, — написала Денисов.

По ее словам, у Владимира Дудки не проходят высыпания на теле, ведь его осмотрено медиками, не принято соответствующие анализы и представлено адекватного лечения. Кроме того, он жалуется на повышенное артериальное давление, что может привести к инсульту или гипертонического криза.

Владимира Якименко с температурой 39 и сухим кашлем в среду поместили в ШИЗО.

Рустема Сейтмеметова поместили в камеру с непригодными условиями для пребывания. Ему приходится спать без постельного белья металлической кровати. Поэтому в Рустема обострились проблемы с сердцем и дыханием, а также появились невыносимие боли в спине.

Аналогичные условия содержания в незаконно осужденных Ризы и Энвера Омерова и Рустема Исмаилова. В частности, Энвер Омеров требует хирургического вмешательства.

Несмотря на постоянные обращения к администрации пенитенциарных учреждений, одному из украинских политзаключенных не предоставляется надлежащая медицинская помощь в условиях мест несвободы.

“На фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19 такие условия содержания и отказ в предоставлении надлежащего медицинского лечения гражданам Украины нарушает нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, расцениваю как пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение”, — отметила омбудсмен.

Она обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить надлежащие условия содержания и необходимую медицинскую помощь, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25 марта 2020 года.

Кроме того, Денисова обратилась к международному сообществу максимально усилить давление на РФ, чтобы прекратить издевательства над пленными гражданами Украины и поскорее их освободить.

Как сообщал УНН, накануне в Офисе Президента сообщили, что во время видеоконференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты — не позднее Пасхи.