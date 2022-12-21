"Деякі пройшли через пластичну хірургію": Малюк розповів про українських агенток-"амазанок"

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«Особливо я хочу відзначити саме жіночу складову в наявному агентурному апараті. Ось це просто вищий пілотаж, повірте. Це справжні амазонки. І після нашої перемоги я впевнений, що окремі сюжети можуть просто стати десь в майбутньому екранізовані в кінофільмах, в блокбастерах. Окремі з них пройшли навіть через пластичну хірургію, через зміну їх анкет. І при цьому, в подальшому вони також продовжують виконувати поставлені задачі. Тому я принагідно їм дякую», - сказав він.

Доповнення

В інтерв’ю «1+1» Малюк також розповів, що росія готувала замахи на начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.