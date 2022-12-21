"Некоторые прошли через пластическую хирургию": Малюк рассказал об украинских агентках-"амазанках"

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«Особо я хочу отметить именно женскую составляющую в имеющемся агентурном аппарате. Вот это просто высший пилотаж, поверьте. Это настоящие амазонки. И после нашей победы я уверен, что отдельные сюжеты могут просто стать где-нибудь в будущем экранизированными в кинофильмах, в блокбастерах. Отдельные из них прошли даже через пластическую хирургию, изменение их анкет. И при этом в дальнейшем они также продолжают выполнять поставленные задачи. Поэтому я им благодарю спасибо», - сказал он.

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В интервью «1+1» Малюк также рассказал, что россия готовила покушения на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.