Деякі користувачі соцмереж вважають, що помер Мерлін Менсон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Чимало людей в мережі плутає музиканта Мерліна Менсона та серійного вбивцю Чарльза Менсона, який помер у в’язниці в понеділок, 20 листопада, передає УНН з посиланням на The Independent.
У декількох соціальних мережах після звістки про смерть одного з найвідоміших серійних вбивць в історії США, з’явилось чимало повідомлень на кшталт "RIP Charles Manson" (Спочивай з миром, Чарльз Менсон).
Плутанина виникла через те, що псевдонім виконавця, справжнє ім'я якого - Брайан Уорнер, складається з двох імен культових особистостей минулого сторіччя - Чарльза Менсона та Мерлін Монро.
Музикант Менсон, якому зараз 48 років, наразі живий і добре себе почуває, зазначає видання.
Нагадаємо, 20 листопада у США у віці 83 років помер серійний вбивця Чарльз Менсон, який відбував довічне покарання.