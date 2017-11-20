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Деякі користувачі соцмереж вважають, що помер Мерлін Менсон

Деякі користувачі соцмереж вважають, що помер Мерлін Менсон

Київ • УНН

 • 13854 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Чимало людей в мережі плутає музиканта Мерліна Менсона та серійного вбивцю Чарльза Менсона, який помер у в’язниці в понеділок, 20 листопада, передає УНН з посиланням на The Independent.

У декількох соціальних мережах після звістки про смерть одного з найвідоміших серійних вбивць в історії США, з’явилось чимало повідомлень на кшталт "RIP Charles Manson" (Спочивай з миром, Чарльз Менсон).

Плутанина виникла через те, що псевдонім виконавця, справжнє ім'я якого - Брайан Уорнер, складається з двох імен культових особистостей минулого сторіччя - Чарльза Менсона та Мерлін Монро.

Музикант Менсон, якому зараз 48 років, наразі живий і добре себе почуває, зазначає видання.

Нагадаємо, 20 листопада у США у віці 83 років помер серійний вбивця Чарльз Менсон, який відбував довічне покарання.

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