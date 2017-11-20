Некоторые пользователи соцсетей считают, что умер Мэрлин Мэнсон

В нескольких социальных сетях после известия о смерти одного из самых известных серийных убийц в истории США, появилось немало сообщений типа "RIP Charles Manson" (Покойся с миром, Чарльз Мэнсон).

Путаница возникла из-за того, что псевдоним исполнителя, настоящее имя которого - Брайан Уорнер, состоит из двух имен культовых личностей прошлого века - Чарльза Мэнсона и Мерлин Монро.

Музыкант Мэнсон, которому сейчас 48 лет, пока жив и хорошо себя чувствует, отмечает издание.

Напомним, 20 ноября в США в возрасте 83 лет скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывал пожизненное наказание.