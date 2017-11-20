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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5981 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 21647 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34836 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 41624 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40162 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100671 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 89747 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98377 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Некоторые пользователи соцсетей считают, что умер Мэрлин Мэнсон

Киев  •  УНН

 • 13849 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Многие в сети путает музыканта Мэрлина Мэнсона и серийного убийцу Чарльза Мэнсона, который умер в тюрьме в понедельник, 20 ноября, передает УНН со ссылкой на The Independent.

В нескольких социальных сетях после известия о смерти одного из самых известных серийных убийц в истории США, появилось немало сообщений типа "RIP Charles Manson" (Покойся с миром, Чарльз Мэнсон).

Путаница возникла из-за того, что псевдоним исполнителя, настоящее имя которого - Брайан Уорнер, состоит из двух имен культовых личностей прошлого века - Чарльза Мэнсона и Мерлин Монро.

Музыкант Мэнсон, которому сейчас 48 лет, пока жив и хорошо себя чувствует, отмечает издание.

Напомним, 20 ноября в США в возрасте 83 лет скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывал пожизненное наказание.

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