Деякі київські тролейбуси тимчасово змінять рух
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Через ремонт контактної мережі тролейбуса по проспекту Володимира Маяковського вносяться зміни в роботу тролейбусів №30,31,37,50,50к,91Н. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса по проспекту Володимира Маяковського 02 червня 2017 року з 00 год. до 5 год. вносяться зміни в роботі тролейбусів маршрутів №30,31,37,50,50к,91Н, а саме:
- рух тролейбусних маршрутів №№ 30, 31, 37, 50, 50к закривається;
- рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н буде організовано по трасі:Залізничний вокзал Центральний - вул. Антоновича - бульвар Дружби Народів - проспект Соборності - вул. Будівельників - проспект Визволителів - бульвар Перова - Керченська площа – проспект Ватутіна - в зворотному напрямку за діючою трасою.
Як повідомляв УНН, рух транспорту на вул. Васильківській тимчасово обмежать до трьох смуг.