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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Некоторые киевские троллейбусы временно изменят движение

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за ремонта контактной сети троллейбуса по проспекту Владимира Маяковского вносятся изменения в работу троллейбусов №30,31,37,50,50к, 91н. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

Некоторые киевские троллейбусы временно изменят движение

В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса по проспекту Владимира Маяковского 2 июня 2017 с 00 час. до 5 часов. вносятся изменения в работе троллейбусов маршрутов №30,31,37,50,50к, 91н, а именно:

- движение троллейбусных маршрутов №№ 30, 31, 37, 50, 50к закрывается;

- движение ночного троллейбусного маршрута № 91н будет организовано по трассе: Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Антоновича - бульвар Дружбы Народов - пр Соборности - ул. Строителей - проспект Освободителей - бульвар Перова - Керченский площадь - проспект Ватутина - в обратном направлении по действующей трассе.

Как сообщал УНН, движение транспорта на ул. Васильковской временно ограничат до трех полос.

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