Деякі функції СБУ передадуть Нацполіції – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Деякі функції Служби безпеки України, не властиві класичним спецслужбам, будуть передані до НАБУ, ДБР та Нацполіції. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
“Передбачається, що окремі функції СБУ, невластиві класичним спецслужбам, будуть поступово передані до інших правоохоронних органів. Так до НАБУ, ДБР, Національної поліції поступово перейдуть розслідування деяких службових злочинів і злочинів вчинених організованими злочинними угрупованнями”, — наголосив Президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ заявив, що Служба безпеки України залишиться основним контррозвідувальним органом держави.