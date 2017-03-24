Деякі функції СБУ передадуть Нацполіції – П.Порошенко

“Передбачається, що окремі функції СБУ, невластиві класичним спецслужбам, будуть поступово передані до інших правоохоронних органів. Так до НАБУ, ДБР, Національної поліції поступово перейдуть розслідування деяких службових злочинів і злочинів вчинених організованими злочинними угрупованнями”, — наголосив Президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ заявив, що Служба безпеки України залишиться основним контррозвідувальним органом держави.