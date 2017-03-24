Некоторые функции СБУ передадут Нацполиции - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Некоторые функции Службы безопасности Украины, не свойственные классическим спецслужбам, будут переданы в НАБУ, ГБР и Нацполиции. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.
"Предполагается, что отдельные функции СБУ, свойственные классическим спецслужбам, будут постепенно переданы в другие правоохранительные органы. Так НАБУ, ГБР, Национальной полиции постепенно перейдут расследования некоторых должностных преступлений и преступлений, совершенных организованными преступными группировками", - подчеркнул Президент.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ заявил, что Служба безопасности Украины останется основным контрразведывательным органом государства.