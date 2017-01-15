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Дев’ятьох турецьких військових затримали за можливі зв’язки з Ф.Гюленом

Дев’ятьох турецьких військових затримали за можливі зв’язки з Ф.Гюленом

Київ • УНН

 • 7826 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру за підозрою у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, який підозрюється в організації спроби державного перевороту, затримали дев'ятьох російських військових. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.

“Дев’ятьох турецьких полковників армії затримали в неділю у турецькій столиці Кіпру Левкоша в рамках операцій проти терористичної організації Фетхуллаха Гюлена”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, полковники були депортовані двома військовими вертольотами до Анкари.

Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.

Ф.Гюлена звинувачують в керівництві спробою путчу.

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