Дев’ятьох турецьких військових затримали за можливі зв’язки з Ф.Гюленом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У невизнаній Турецькій Республіці Північного Кіпру за підозрою у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, який підозрюється в організації спроби державного перевороту, затримали дев'ятьох російських військових. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.
“Дев’ятьох турецьких полковників армії затримали в неділю у турецькій столиці Кіпру Левкоша в рамках операцій проти терористичної організації Фетхуллаха Гюлена”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, полковники були депортовані двома військовими вертольотами до Анкари.
Як повідомляв УНН, у ніч на 16 липня 2016 року група всередині ЗС Туреччини спробувала вчинити військовий переворот.
Ф.Гюлена звинувачують в керівництві спробою путчу.