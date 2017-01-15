Девять турецких военных задержали за возможные связи с Ф.Гюленом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом, который подозревается в организации попытки государственного переворота, задержали девять российских военных. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
"Девять турецких полковников армии задержали в воскресенье в турецкой столице Кипра Левкоша в рамках операций против террористической организации Фетхуллаха Гюлена", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полковники были депортированы двумя военными вертолетами в Анкару.
Как сообщал УНН, в ночь на 16 июля 2016 г. группа внутри ВС Турции попыталась совершить военный переворот.
Ф.Гюлена обвиняют в руководстве попыткой путча.