Дев'ятьох поранених військових доправили до лікарні ім.Мечникова протягом тижня
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 лютого. УНН. За тиждень до обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі доставили 9 поранених з зони АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив головний лікар ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко.
Більшість потерпілих перебувають у важкому стані, у надважкому — двоє. Щодо останніх, лікарі не прогнозують їхній майбутній стан. Всі знаходяться у реанімації. Здебільшого постраждалі мають мінно-вибухові поранення.
Громадян доставили з усієї лінії фронту зони АТО. Серед них є цивільний з Авдіївки.
Цими вихідними до лікарні імені Мечнікова поранених не доставляли.
Нагадаємо, 7 лютого обласну клінічну лікарню імені Мечникова у Дніпрі відвідала делегація Представництва ЄС в Україні.