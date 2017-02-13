Девять раненых военных доставили в больницу им.Мечникова в течение недели

Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в очень тяжелом - двое. Что касается последних, врачи не прогнозируют их будущее состояние. Все находятся в реанимации. В основном пострадавшие имеют минно-взрывные ранения.

Граждан доставили со всей линии фронта зоны АТО. Среди них есть гражданский из Авдеевки.

В эти выходные в больницу имени Мечникова раненых не доставляли.

Напомним, 7 февраля областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре посетила делегация Представительства ЕС в Украине .