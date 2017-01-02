Дев'ять людей загинули через обвал багатоповерхового будинку в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Дев'ять людей загинули через обвал частини багатоповерхового будинку в казахстанському селищі Шахан в Карагандинській області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На даний момент число загиблих дев’ять осіб”, — повідомила фахівець гарячої лінії. Вона також поінформувала, що двоє постраждалих через обвал перебувають у лікарні.
За інформацією офіційного представника Комітету з надзвичайних ситуацій (КНС) МВС республіки Руслана Іманкулова, на даний момент до пошуків потерпілих притягнуто 280 осіб, в тому числі рятувальники, співробітники поліції, бригади швидкої медичної допомоги, приватні підприємці. В операції також задіяна важка військова техніка.
“Роботи велися всю ніч і продовжують вестися”, — сказав Р.Іманкулов.
Обвал багатоповерхового будинку стався в неділю ввечері. На місце події були негайно направлені працівники обласного Департаменту з надзвичайних ситуацій, проведена евакуація мешканців будинку. У перші години, за інформацією офіційного представника КНС МВС республіки, з-під завалів витягли чотирьох осіб, у тому числі двох дітей. Також були виявлені тіла двох загиблих.