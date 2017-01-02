Девять человек погибли в результате обвала многоэтажного дома в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Девять человек погибли из-за обвала части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"На данный момент число погибших девять человек", - сообщила специалист горячей линии. Она также сообщила, что двое пострадавших из-за обрушения находятся в больнице.
По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника.
"Работы велись всю ночь и продолжают вестись", - сказал Р.Иманкулов.
Обвал многоэтажного дома произошел в воскресенье вечером. На место происшествия были немедленно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. В первые часы, по информации официального представителя КНС МВД республики, из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе двоих детей. Также были обнаружены тела двух погибших.