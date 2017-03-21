Дев'ять людей постраждали внаслідок ДТП у Слов'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Слов'янську в результаті дорожньо-транспортної пригоди дев'ять осіб постраждали, з них один неповнолітній. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Близько 07:45 на перехресті вулиць Центральної та Василівської сталося зіткнення автомобілів “Ланос” і маршрутного таксі “Газель”.
Встановлено, що 35-річний водій автомобіля “Ланос” не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з маршрутним мікроавтобусом, в результаті чого маршрутка врізалася в дерево. Дев’ять осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілим надана медична допомога.
Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком на три роки.
Як повідомляв УНН, троє людей загинули в ДТП на Київщині.