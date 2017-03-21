Девять человек пострадали в результате ДТП в Славянске

Около 7:45 на перекрестке улиц Центральной и Васильевской произошло столкновение автомобилей "Ланос" и маршрутного такси "Газель".

Установлено, что 35-летний водитель автомобиля «Ланос» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом, в результате чего маршрутка врезалась в дерево. Девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на три года.

Как сообщал УНН, три человека погибли в ДТП в Киевской области.