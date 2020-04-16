Дев'ять футболістів заради Неймара: "Барселона" влаштує трансферний розпродаж гравців

Загальна вартість дев’ятьох гравців “синьо-гранатових”, за даними спеціалізованого сайту “Transfermarkt” — складає 245,5 млн. євро. До їх списку входять: Дембеле (трансферна вартість 56 млн.), Кутіньо (56), Ракітіч (20), Відаль (11), Семеду (32), Жуніор Фірпо (20), Умтіті (32), Тодібо (9) і Брейтуейт (9,5).

Зазначено, що через коронавірусну кризу клуб не матиме великого бюджету на трансфери, тому саме продажі можуть стати основою задля придбання лідерів “ПСЖ” та “Інтера”.

Як повідомлялося, каталонських клуб назвав запасний план у випадку невдачі із поверненням Неймару.