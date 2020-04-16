Девять футболистов ради Неймара: "Барселона" устроит трансферную распродажу игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. "Барселона" готова продать девять футболистов чтобы получить средства на подписание форварда "ПСЖ" Неймара и нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, передает УНН со ссылкой на "AS".
Общая стоимость девяти игроков "сине-гранатовых", по данным специализированного сайта "Transfermarkt" - составляет 245,5 млн. евро. В их список входят: Дембеле (трансферная стоимость 56 млн.), Кутиньо (56), Ракитич (20), Видаль (11), Семеду (32), Жуниор Фирпо (20), Умтити (32), Тодибо (9) и Брейтуэйт (9,5).
Отмечено, что из-за коронавирусного кризиса клуб не будет иметь большого бюджета на трансферы, поэтому именно продажи могут стать основой для приобретения лидеров "ПСЖ" и "Интера".
Как сообщалось, каталонских клуб назвал запасной план в случае неудачи с возвращением Неймару.