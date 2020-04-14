План "Б": "Барселона" назвала альтернативний варіант трансферу замість Неймара

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Французький вінгер Кінгслі Коман стане запасним варіантом для "Барселони" на літньому трансферному ринку, повідомляє УНН з посиланням на "Sport.es".

Попри націленість “Барселони” на підписання нинішнього літа Лаутаро Мартінеса з “Інтера” і Неймара з “ПСЖ”, Коман міг би стати альтернативою в разі невдачі будь-якої з двох перших операцій.

Таким чином, подальші дії “синьо-гранатових” залежать від позиції, яку займуть “Інтер” і “ПСЖ”.

Зазначено, що у разі все-таки придбання Комана, каталонцям необхідно буде витратитися близько 60 млн. євро.

Крім того додамо, у 23 роки Коман вже має відмінний послужний список. Він двічі виграв Лігу 1 з “ПСЖ”, виграв Скудетто Серії А з “Ювентусом”, а також має чотири титули Бундесліги з “Баварією”.

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