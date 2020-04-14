План "Б": "Барселона" назвала альтернативный вариант трансфера вместо Неймара
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Французский вингер Кингсли Коман станет запасным вариантом для "Барселоны" на летнем трансферном рынке, сообщает УНН со ссылкой на "Sport.es".
Несмотря на нацеленность “Барселоны” на подписание нынешнего лета Лаутаро Мартинеса из “Интера” и Неймара из “ПСЖ”, Коман мог бы стать альтернативой в случае неудачи любой из двух первых операций.
Таким образом, дальнейшие действия “сине-гранатовых” зависят от позиции, которую займут “Интер” и “ПСЖ”.
Отмечено, что в случае все-таки приобретения Комана, каталонцам необходимо будет потратиться около 60 млн. евро.
Кроме того добавим, в 23 года Коман уже имеет отличный послужной список. Он дважды выиграл Лигу 1 с “ПСЖ” выиграл Скудетто серии А с “Ювентусом”, а также четыре титула Бундеслиги с “Баварией”.