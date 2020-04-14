План "Б": "Барселона" назвала альтернативный вариант трансфера вместо Неймара

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30316 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39128 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55389 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56922 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79833 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74088 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101107 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105348 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Французский вингер Кингсли Коман станет запасным вариантом для "Барселоны" на летнем трансферном рынке, сообщает УНН со ссылкой на "Sport.es".

Несмотря на нацеленность “Барселоны” на подписание нынешнего лета Лаутаро Мартинеса из “Интера” и Неймара из “ПСЖ”, Коман мог бы стать альтернативой в случае неудачи любой из двух первых операций.

Таким образом, дальнейшие действия “сине-гранатовых” зависят от позиции, которую займут “Интер” и “ПСЖ”.

Отмечено, что в случае все-таки приобретения Комана, каталонцам необходимо будет потратиться около 60 млн. евро.

Кроме того добавим, в 23 года Коман уже имеет отличный послужной список. Он дважды выиграл Лигу 1 с “ПСЖ” выиграл Скудетто серии А с “Ювентусом”, а также четыре титула Бундеслиги с “Баварией”.

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