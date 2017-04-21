Deutsche Bank знову оштрафований в США

“Найбільший німецький банк оштрафували за „небезпечні практики на зовнішніх валютних ринках“”, — йдеться в повідомленні.

Це далеко не перший штраф, який Deutsche Bank отримує в США. В кінці березня 2017 року суд штату Коннектикут постановив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира знаходиться в Лондоні, зобов’язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу за маніпуляцій з процентними ставками. Раніше кредитна організація була оштрафована на 425 млн доларів за схему “дзеркальних угод” з російськими акціями.

2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярда євро. Причиною збитків, зокрема, стали звинувачення в незаконних махінаціях з іпотечними паперами в США, в результаті чого Deutsche Bank погодився на виплату 7,2 млрд євро в якості штрафів і компенсацій.