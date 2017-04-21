Deutsche Bank снова оштрафован в США

“Крупнейший немецкий банк оштрафовали за „опасные практики на внешних валютных рынках“”, — говорится в сообщении.

Это далеко не первый штраф, который Deutsche Bank получает в США. В конце марта 2017 суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 000 000 долларов штрафа за манипуляций с процентными ставками. Ранее кредитная организация была оштрафована на 425 млн долларов за схему “зеркальных сделок” с российскими акциями.

2016год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7200000000 евро в качестве штрафов и компенсаций.