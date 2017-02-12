Деталі смертельної ДТП в Києві: друга дівчинка в критичному стані

“Друга дівчинка, 7 років, в критичному стані доставлена в 7 дитячу лікарню. Підряд дві зупинки серця, два рази завели. Важка відкрита черепно-мозкова травма. Переломи кісток черепа. Забій мозку важкого ступеня”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, одна з постраждалих в смертельній ДТП в Солом’янському районі Києва дівчаток померла в реанімації.