Деталі смертельної ДТП в Києві: друга дівчинка в критичному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Друга дівчинка, яка постраждала під час смертельної ДТП в Києві, знаходиться в 7 дитячій лікарні в критичному стані, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Друга дівчинка, 7 років, в критичному стані доставлена в 7 дитячу лікарню. Підряд дві зупинки серця, два рази завели. Важка відкрита черепно-мозкова травма. Переломи кісток черепа. Забій мозку важкого ступеня”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, одна з постраждалих в смертельній ДТП в Солом’янському районі Києва дівчаток померла в реанімації.